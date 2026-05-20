«''Παράθυρο'' για Ροντρί στη Ρεάλ – Η εξέλιξη που φέρνει ανατροπή»

Η Marca αποκαλύπτει νέα δεδομένα

Το πρωτοσέλιδο της Marca βάζει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ροντρί για τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρουσιάζοντας μια υπόθεση που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδύνατη.

Με τον τίτλο «Ο Ροντρί θα ερχόταν… τρέχοντας», η ισπανική εφημερίδα αποτυπώνει με σαφήνεια τη διάθεση του παίκτη και την αλλαγή των ισορροπιών.

Για χρόνια, η μετακίνηση του Ισπανού μέσου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» έμοιαζε εκτός συζήτησης. Ο βασικός λόγος ήταν η παρουσία του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον οποίο ο Ροντρί έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης. Ο Καταλανός τεχνικός τον ανέδειξε σε «εγκέφαλο» της ομάδας, δίνοντάς του απόλυτο ρόλο στον έλεγχο του παιχνιδιού.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στο ρεπορτάζ που συνοδεύει το πρωτοσέλιδο της Marca, η αποχώρηση του Γκουαρδιόλα αλλάζει τα δεδομένα. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο μετακίνησης, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Ισπανία.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης, το όνομα του Ροντρί δεν έφυγε ποτέ από τα ραντάρ. Μετά και το τέλος της εποχής Κρόος, η ανάγκη για έναν χαφ που θα φέρει ισορροπία, καθαρό μυαλό και τακτική πειθαρχία είναι πιο έντονη από ποτέ. Ο 29χρονος συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι «μερένγκες»: διαχείριση ρυθμού, αμυντική συνέπεια και ικανότητα να βελτιώνει συνολικά τη λειτουργία της ομάδας.

Η υπόθεση, βέβαια, μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Ροντρί έχει συμβόλαιο έως το 2027 και η Μάντσεστερ Σίτι δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει χωρίς σκληρή διαπραγμάτευση. Παρ’ όλα αυτά, η επιθυμία του παίκτη –όπως υπογραμμίζεται– μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο αν οι συνθήκες ευνοήσουν μια τέτοια εξέλιξη.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

