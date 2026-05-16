Προκλητικός Τζέκο: «Έδειξα την τουρκική σημαία στο Καραϊσκάκη γιατί είναι ο μεγαλύτερός τους φόβος»

Ο Βόσνιος επιθετικός ρωτήθηκε από την «Gazzetta Dello Sport» για την κίνησή του να δείξει την τουρκική σημαία στους φίλους του Ολυμπιακού στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Conference του 2024 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Έντιν Τζέκο έδωσε μία άκρως προκλητική απάντηση στο ερώτημα που δέχθηκε, υποστηρίζοντας ότι η ενέργειά του ήρθε ως απάντηση στις προκλήσεις που δέχθηκε από την εξέδρα, ενώ χαρακτήρισε την τουρκική σημαία ως «τον μεγαλύτερό τους φόβο».

«Μας προκάλεσαν, κι εγώ τους έδειξα τον μεγαλύτερό τους φόβο. Κανείς δεν μου είπε να το κάνω. Ξέρω καλά την τουρκική ιστορία».

SDNA.gr