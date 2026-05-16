Γιουβέντους, Μαν. Γιουνάιτεντ και Αστον Βίλα στο κόλπο για Τζόλη

Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ σημειώνει παραγωγική χρονιά, έχοντας σκοράει 19 φορές και μοιράζοντας 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ως ένας εκ των κορυφαίων τόσο στο βελγικό πρωτάθλημα όσο και στα playoffs, όπου σε επτά αναμετρήσεις έχει στο ενεργητικό του ήδη 5 τέρματα και 5 ασίστ.

Η αγωνιστική του κατάσταση έχει ενεργοποιήσει κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Γιουβέντους και την Άστον Βίλα να τσεκάρουν από κοντά την περίπτωσή του, σύμφωνα με το «Het Nieuwsblad».

Η Κλαμπ Μπριζ από την μεριά της φέρεται ότι αξιώνει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ για τον Χρήστο Τζόλη και πιθανότατα θα μπορούσε να λάβει ακόμη περισσότερα.

