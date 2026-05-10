Ζωντανή για Champions League με φοβερή ανατροπή η Ρόμα

Τεράστια ανατροπή για τη Ρόμα που την κρατάει ζωντανή στο κυνήγι του Champions League. Αν και μέχρι το 90΄+4΄έχαναν με 2-1 στην έδρα της Πάρμα του σκόρερ, Στρεφέτσα, οι Ρωμαίοι γύρισαν το ματς με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και με το τελικό 3-2 πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής την πρώτη τετράδα, αφού πλέον είναι ισόβαθμοι με τη Μίλαν.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 22΄με εύστοχο πέναλτι του Μάλεν, όμως η Πάρμα έφερε το ματς στα ίσα στο 47΄με γκολ του Στρεφέτσα, ο οποίος αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στη Serie A από τον Ολυμπιακό.

Στο 87΄ο Κεϊτά ανέτρεψε το σκορ για τους γηπεδούχους και φάνηκε να ρίχνει την Ρόμα στο καναβάτσο, όμως οι Τζαλορόσι γύρισαν το ματς στο τέλος. Αρχικά στο 90΄+4΄ο Ρεντς ισοφάρισε σε 2-2 και στο 90΄+11΄ο Μάλεν ολοκλήρωσε μια απίστευτη ανατροπή από την άσπρη βούλα.

