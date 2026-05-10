ΒΙΝΤΕΟ: Η φάση της χρονιάς - Το γκολ της Γουεστ Χαμ στην Άρσεναλ που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις

Η Άρσεναλ τρόμαξε στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με τη Γουέστ Χαμ αλλά το VAR την έσωσε από μία οδυνηρή γκέλα, καθώς το γκολ του Γουίλσον ακυρώθηκε για φάουλ του Πάμπλο στον Ράγια.

Ο διαιτητής του ματς, Κρις Κάβανα, κλήθηκε να κάνει onfield review και απεφάνθη πως το χέρι του ποδοσφαιριστή των Σφυριών στον... λαιμό του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων αποτέλεσε παράβαση, έτσι ακύρωσε το γκολ, σε μία φάση που δύναται να κρίνει πολλά τόσο στη μάχη του τίτλου, όσο και σε εκείνη της παραμονής.

Arsenal fans Claiming a foul to the build up on C. Wilson goal 🥍 #whuars pic.twitter.com/i5t4uVKZwu — WideFootball⚽ (@_widefootball) May 10, 2026

