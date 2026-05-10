Τροσάρ και VAR έδωσαν... μισό τίτλο στην Άρσεναλ

Ένα γκολ του Λεάντρο Τροσάρ, λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ στο «London Stadium», φέρνει την Αρσεναλ πολύ κοντά στην κατάκτηση της Premier League. 

Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν 1-0 και επανέφεραν στους πέντε βαθμούς τη διαφορά τους από τη Μάντσεστερ Σίτι, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αν και οι «πολίτες» έχουν ένα ματς λιγότερο, οι Λονδρέζοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους, αφού στα τελευταία τους παιχνίδια αντιμετωπίζουν την υποβιβασμένη Μπέρνλι και την Κρίσταλ Πάλας, που θα έχει το μυαλό της στον τελικό του Conference League.

Το παιχνίδι στο «London Stadium» τελείωσε με θρίλερ, καθώς στις καθυστερήσεις, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γουίλσον έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως με παρέμβαση του VAR ο διαιτητής είδε τη φάση στο μόνιτορ και ακύρωσε το γκολ, καθώς ο Πάμπλο είχε πιάσει το χέρι του Ραγιά, την ώρα που ο Ισπανός τερματοφύλακας επιχειρούσε να διώξει με γροθιές τη μπάλα.

 

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ξεκίνησε δυνατά, αλλά ο Τροσάρ έστειλε δύο κεφαλιές στην ίδια φάση στο δοκάρι (στην πρώτη περίπτωση απέκρουσε λίγο τη μπάλα ο Χερμάνσεν, ενώ στο 22΄ ο Μαυροπάνος έσωσε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Καλαφιόρι. Κάπου εκεί, όμως, η επιθετικότητα της Αρσεναλ εξαντλήθηκε και χρειάστηκαν δύο μεγάλες επεμβάσεις του Ραγιά, σε κεφαλιά του Καστεγιάνος και σε τετ-α-τετ με τον Φερνάντες, για να διατηρήσει το «μηδέν».

Οι «κανονιέρηδες» έψαχναν τη στιγμή τους και τη βρήκαν τελικά στο 83΄, με τον Οντεγκααρντ να τροφοδοτεί τον Τροσάρ και τον τελευταίο να στλένει τη μπάλα στα δίχτυα και την ομάδα του πιο κοντά στο πρώτο της πρωτάθλημα από το 2004.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:

Λίβερπουλ-Τσέλσι  1-1

(6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες)

Μπράιτον-Γουλβς  3-0

(1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

(53΄ Ραγιάν)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ.  0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ    3-0

(60΄ Ντοκού, 75΄ Χάαλαντ, 90+2΄ Μαρμούς)

Μπέρνλι-Άστον Βίλα 2-2

(9΄ Αντονι, 59΄ Φλέμινγκ - 42΄ Μπάρκλεϊ, 56΄ Γουότκινς)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 2-2

(34΄ Σαρ, 77΄ Ματετά - 6΄ Ταρκόφσκι, 47΄ Μπέτο)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 1-1

(88΄ Αντερσον - 74΄ Μπαρνς)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ             0-1

(83΄ Τροσάρ)

Τότεναμ-Λιντς                 11/05

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)

Άρσεναλ           79        --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι   74 -35αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ.     65        --Champions League--

Λίβερπουλ         59

Άστον Βίλα        59

Μπόρνμουθ         55

Μπράιτον          53

Μπρέντφορντ       51

Τσέλσι            49

Έβερτον           49

Φούλαμ            48

Σάντερλαντ        48

Νιούκαστλ         46

Κρίσταλ Πάλας     44 -35αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ   43

Λιντς             43 -35αγ.

Τότεναμ           37 -35αγ.

Γουέστ Χαμ        36

Μπέρνλι           21        --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς            18        --Υποβιβάστηκε--

 

ΒΙΝΤΕΟ: Ντελίριο ενθουσιασμού με την είσοδο του Φαμπιάνο

Ηλιόπουλος: «Μάγκικο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ξερίζωσε όλα τα συστήματα για μια νέα εποχή»!

Ανακοινώθηκε ντιλ με Τάνκοβιτς μέχρι το 2028!

Νίκολιτς: «Κανένας τίτλος στην καριέρα μου όπως αυτός»

Γύρος του θριάμβου από τον Ηλιόπουλο μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ

Τι χρειάζονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση

Ζωντανή για Champions League με φοβερή ανατροπή η Ρόμα

ΒΙΝΤΕΟ: Η φάση της χρονιάς - Το γκολ της Γουεστ Χαμ στην Άρσεναλ που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις

LIVE ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή της απονομής του 22ου στους πρωταθλητές

Προβάδισμα ΠΑΟΚ για την 2η θέση

Μπεργκ: «To να τους βλέπεις να πανηγυρίζουν έτσι το κάνει πιο ξεχωριστό» - Η Ομόνοια σε 3 λέξεις

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με ανατροπή και 14η φορά στα... ουράνια!

ΒΙΝΤΕΟ: Αποθεώθηκε ο Παπασταύρου - «Η Ομόνοια θα μεγαλώσει σύντομα με δικό της γήπεδο»

Ο Κβίντα «έδειξε» παραμονή στον Απόλλωνα!

Έκαναν… θρύψαλα το παγκύπριο ρεκόρ εισιτηρίων οι Ομονοιάτες!

