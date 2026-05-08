Ρεάλ Μαδρίτης: Η απόφαση για Τσουαμενί - Βαλβέρδε!

Τέλος στον... χαμό που έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες έβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τιμώρησε τον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Ορελιέν Τσουαμενί για την κόντρα που είχαν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τις τιμωρίες που επέβαλλε στους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, με τη Βασίλισσα να τιμωρεί τους δύο παίκτες με πρόστιμο που φτάνει τις 500 χιλιάδες ευρώ έκαστος.

Συγκεκριμένα, η Βασίλισσα επέβαλλε στους δύο ποδοσφαιριστές ένα... εξοντωτικό πρόστιμο ύψους 500 χιλιάδων ευρώ και τελείωσε εκεί το θέμα, με τους δύο παίκτες να συνεχίζουν να αγωνίζονται κανονικά στην ομάδα και να μην τιμωρούνται με αποκλεισμό ή ακόμη και πώληση από την ομάδα.

Από την πλευρά τους, αμφότεροι οι Βαλβέρδε και Τσουαμενί ζήτησαν συγγνώμη τόσο ο ένας από τον άλλον, όσο και από την ομάδα την ίδια και τους συμπαίκτες τους μαζί με το τεχνικό επιτελείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αουρελιέν Τσουαμένι, αμφότεροι εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου.

Κατά την εμφάνισή τους, οι παίκτες εξέφρασαν την ειλικρινή τους λύπη για ό,τι συνέβη και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον.

Παράλληλα, ζήτησαν συγγνώμη και οι δύο από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς, και προσέφεραν την πλήρη συνεργασία τους στη Ρεάλ Μαδρίτης, δηλώνοντας έτοιμοι να δεχτούν οποιαδήποτε κύρωση κρίνει κατάλληλη η ομάδα.

Υπό το φως αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες.»

