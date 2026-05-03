Κέρδισε πολλά «στοιχήματα» ο Παπασταύρου αλλά αυτό με τον Σεμέδο, θα είναι από τα μεγαλύτερα...

Το χαμόγελο ξεχειλίζει από τα πρόσωπά τους...

O Γουίλι Σεμέδο αποτελεί έναν από τους MVP της Ομόνοιας στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος.

Mετρά 22 γκολ και δέκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το χάρηκε πολύ ο ακραίος επιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήρι, ένα πρωτάθλημα στο οποίο έβαλε τη δική του σφραγίδα. Φάνηκε από το πως πανηγύρισε, τόσο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Άρη, στο φινάλε και ακολούθως στην πορεία προς το σωματείο.

Ο φωτογραφικός φακός τον «έπιασε» στο τέλος του αγώνα στο ΓΣΠ να χαμογελά παρέα με τον πρόεδρο Σταύρο Παπασταύρου.  Ο διοικητικός ηγέτης κέρδισε πολλά «στοιχήματα» κατά την περσινή περίοδο, καταφέροντας να αποσπάσει υπογραφές από σημαντικούς «στόχους», όπως οι Μαέ και Τάνκοβιτς.

Και αν αποσπάσει την υπογραφή του Σεμέδο, του οποίου ολοκληρώνεται το συμβόλαιο και τον κρατήσει στο «Ηλίας Πούλλος». θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που θα έχει «κερδίσει» στην οκτάχρονη παρουσία του στον προεδρικό θώκο.

