ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τάσεις φυγής του Γκονζάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τάσεις φυγής του Γκονζάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν

«Πορτογαλικός» πονοκέφαλος για τον Λουίς Ενρίκε.

Ο Γκονσάλο Ράμος αναζητεί ομάδα για να αποχωρήσει από το ρόστερ της Παρί Σεν Ζερμέν το φετινό καλοκαίρι.

Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής που έχει και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα, όπου θα υπολογίζεται για το βασικό σχήμα.

Ο διεθνής παίκτης δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε για το βασικό σχήμα των Παριζιάνων και η διοίκηση της γαλλικής ομάδας δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Οι Παριζιάνοι φέρονται να αξιώνουν 50 εκατομμύρια ευρώ, για να παραχωρήσουν τον παίκτη τους. Τη φετινή σεζέόν, ο 24χρονος επιθετικός μετράει δώδεκα γκολ και δυο ασίστ σε 41 συμμετοχές με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Novasports.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απρόοπτο και πρόστιμο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Σπόντες» Ηλιάδη για ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η σημαία (πρέπει) να μείνει στον ιστό της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Ανδρέου στο ΓΗΠΕΔΟ: «Πρώτη χρονιά, πρώτο πρωτάθλημα και τώρα το Champions League μας περιμένει!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Σέλτικ πέρασε από το Εδιμβούργο και «έπιασε» τη Χαρτς στην κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Ροθάδα για την... απόδραση από το ΓΣΠ

ΑΕΚ

|

Category image

H ενδεκάδα Γκαρσία για την τελευταία... ζαριά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρωταγωνιστής... παντού ο Μασούρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τάσεις φυγής του Γκονζάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρδισε πολλά «στοιχήματα» ο Παπασταύρου αλλά αυτό με τον Σεμέδο, θα είναι από τα μεγαλύτερα...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Πόρτο έφτασε τα 87 τρόπαια και «έπιασε» την Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα έναρξης του γκραν πρι στο Μαϊάμι λόγω ανησυχιών για τον καιρό

AUTO MOTO

|

Category image

Οι ημερομηνίες της Ομόνοιας στο Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην ίδια πόλη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη