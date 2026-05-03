Τάσεις φυγής του Γκονζάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Γκονσάλο Ράμος αναζητεί ομάδα για να αποχωρήσει από το ρόστερ της Παρί Σεν Ζερμέν το φετινό καλοκαίρι.

Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής που έχει και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα, όπου θα υπολογίζεται για το βασικό σχήμα.

Ο διεθνής παίκτης δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε για το βασικό σχήμα των Παριζιάνων και η διοίκηση της γαλλικής ομάδας δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Οι Παριζιάνοι φέρονται να αξιώνουν 50 εκατομμύρια ευρώ, για να παραχωρήσουν τον παίκτη τους. Τη φετινή σεζέόν, ο 24χρονος επιθετικός μετράει δώδεκα γκολ και δυο ασίστ σε 41 συμμετοχές με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

