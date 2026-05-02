Στην Παμπλόνα η Μπαρτσελόνα που ετοιμάζει χώρο στη βιτρίνα για το 29ο

Με διπλό επί της Οσασούνα και γκέλα της Ρεάλ, το πρωτάθλημα Ισπανίας θα βαφτεί... «μπλαουγκράνα».

«Στέψη» πριν ή μετά το clasico; Αυτό είναι το μόνο ερώτημα που απομένει να απαντηθεί, αναφορικά με την κατάκτηση του τίτλου στη La Liga, με την Μπαρτσελόνα να αναμένει απλά τη μαθηματική επιβεβαίωση του 29ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. 

Πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν, οι «μπλαουγκράνα» έχουν εξασφαλίσει μία διαφορά έντεκα βαθμών έναντι της Ρεάλ και ενδέχεται να πανηγυρίσουν τον τίτλο από το βράδυ της Κυριακής (3/5). Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει αρχικά οι ίδιοι να περάσουν νικηφόρα το Σάββατο (2/5) από την Παμπλόνα, όπου τους περιμένει η Οσασούνα, και εν συνεχεία η «μισητή» συμπολίτισσά τους Εσπανιόλ να «κόψει» βαθμούς από τους «μερένγκες».

Αν το παραπάνω σενάριο δεν επαληθευτεί, οι Καταλανοί θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να «σφραγίσουν» το πρωτάθλημα στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης Μαΐου με τη Ρεάλ στο «Spotify Καμπ Νου». Αν, πάλι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ στεφθεί πρωταθλήτρια από αυτή την αγωνιστική, όλη η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με τη συζήτηση για το αν οι Μαδριλένοι θα κάνουν το καθιερωμένο pasillo πριν την έναρξη του clasico...

Με τον τίτλο να έχει κριθεί, τις θέσεις της τετράδας να έχουν επίσης «κλειδώσει» ουσιαστικά και την Μπέτις να είναι πέμπτη και να... περιμένει για το έξτρα εισιτήριο για το Champions League (η Ισπανία μονομαχεί με τη Γερμανία για την προνομιούχο δεύτερη θέση στη φετινή κατάταξη της UEFA, πίσω από την Αγγλία), το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη για 1-2 ευρωπαϊκά εισιτήρια και για την παραμονή. Η κατάσταση είναι τόσο ρευστή που, αν και απομένουν μόλις πέντε αγωνιστικές, υπάρχουν ομάδες στη μέση της βαθμολογίας που ελπίζουν σε έξοδο στην Ευρώπη και ταυτόχρονα κινδυνεύουν με υποβιβασμό!

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:

Σάββατο 02/05

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε

17:15 Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:30 Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Οσασούνα-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 03/05

15:00 Θέλτα-Ελτσε 3/5

17:15 Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο

19:30 Μπέτις-Οβιέδο

22:00 Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 04/05

22:00 Σεβίλλη-Σοσιεδάδ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 85 -Champions League-

Ρεάλ Μαδρίτης 74 -Champions League-

Βιγιαρεάλ 65

Ατλέτικο Μαδρίτης 60

Μπέτις 50

Χετάφε 44

Θέλτα 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-

Οσασούνα 42

Μπιλμπάο 41

Ράγιο Βαγεκάνο 39

Βαλένθια 39

Εσπανιόλ 39

Μαγιόρκα 38

Έλτσε 38

Τζιρόνα 38

Αλαβές 36

Σεβίλλη 34

Λεβάντε 33

Οβιέδο 28

