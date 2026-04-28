Ολυμπιακός-Μονακό: Κλειδί η σοβαρότητα για το 1-0 στα playoffs

Με τον κόουτς Μπαρτζώκα και τους παίκτες να δείχνουν πως γνωρίζουν τις παγίδες, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στην έναρξη των playoffs της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό (21:00), είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι σε μια πολύ ταλαιπωρημένη ομάδα που έφτασε όπως έφτασε σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Με δυσκολίες, με αποχωρήσεις και με παίκτες που έχουν κλείσει ήδη αλλού.

Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αποφύγει τις παγίδες και να καταφέρει όχι απλά να κάνει τη θετική αρχή στα ματς με τους Μονεγάσκους, αλλά να πάρει και το 2-0 στις αποσκευές του όταν θα βγει στη Γαλλία μετά τα δύο πρώτα εντός έδρας ματς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να περάσει προς όλους τους παίκτες του το σκεπτικό πως είναι πολύ λανθασμένη η νοοτροπία ότι θα είναι κάτι εύκολο για τους «ερυθρόλευκους» να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο και να βρεθούν στο Final 4 της Αθήνας.

Κάτι φοβερά ευτυχές για τον προπονητή των Πειραιωτών είναι πως έχει άπαντες διαθέσιμους για την πρώτη μάχη με τη Μονακό και αυτό είναι κάτι αρκετά σπάνιο. Ωστόσο, συμβαίνει την πιο κρίσιμη στιγμή για την εξασφάλιση της πρόκρισης όσο το δυνατόν πιο σύντομα και αναίμακτα.

Η ομάδα από το Πριγκηπάτο κατάφερε να βρεθεί στα playoffs με τεράστια προσπάθεια, έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού στο πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Και αυτά καθιστούν τους «ερυθρόλευκους» απόλυτο φαβορί…

Υπενθυμίζεται ότι πανάξια ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague στην κανονική διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και η Μονακό έπρεπε να περάσει από τη διαδικασία των Play-in, παίρνοντας μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα την περασμένη Παρασκευή, με τον Μάικ Τζέιμς και την παρέα του να βγαίνουν μπροστά!

