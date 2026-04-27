Με αυτούς αρχίζουν οι Μαρτίνς και Καμορανέζι

Σέντρα στις 19:00 στο ΑΕΛ – Ανόρθωση, σ’ ένα παιχνίδι που δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Βέβαια, η ομάδα της Αμμοχώστου θα ψάξει το βαθμολογικό όφελος ώστε να μην αρχίσει εκ νέου να ανησυχεί, ενώ η αντίστοιχη της Λεμεσού θέλει να κλειδώσει την πρωτιά.

Οι ενδεκάδες

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Φραντζής, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβλεβιτς, Νταβόρ, Γκλάβσιτς, Παρούτης, Μασέκο, Ζράντρι, Σάβο.

Ανόρθωση: Κάρλστρομ, Τάντι, Κατελάρης, Μπέργκστρομ, Τόσιτς, Κίκο, Σένσι, Ιωάννου, Χρυσοστόμου, Ντα Κρουζ, Κις.