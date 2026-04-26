Η Τορίνο «χάλασε» τη γιορτή του Ντιμάρκο για το ρεκόρ, αλλά η Ίντερ είναι μια νίκη μακριά από το Scudetto!

Όσο εύκολη έμοιαζε η αποστολή της Ίντερ στο Τορίνο έχοντας καταφέρει εκεί να πάρει προβάδισμα δυο τερμάτων, άλλο τόσο ριψοκίνδυνη έγινε όταν η «Γκρανάτα» βρήκε ψυχολογία και τρόπους αντίδρασης για να φτάσει μέχρι την ισοπαλία (2-2) και να ψάξει ακόμα και τη μεγάλη ανατροπή!

Οι «νερατζούρι» θα μνημονεύουν και θα υπερηφανεύονται για έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς – ποδοσφαιριστές τους, από τη στιγμή που ο Φεντερίκο Ντιμάρκο έφτασε στις 18 ασίστ και κατέγραψε ρεκόρ με τις περισσότερες που έχει πετύχει ποτέ οποιοσδήποτε παίκτης της Serie A σε μια ποδοσφαιρική χρονιά.

Αρχικά στο 23’ έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τουράμ ώστε να γίνει το 1-0, ενώ, στο 61’ μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μπίσεκ με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της Ίντερ.

Κάπου εκεί άρχισε να… σβήνει η ομάδα του Κίβου που μεσοβδόμαδα πανηγύρισε και την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia και πάει για το νταμπλ!

Ο Σιμεόνε στο 70’ έπειτα από ωραίο 1-2 με τον Ιλκάν πρόλαβε τον Ζόμερ και πλάσαρε για να μειώσει, ενώ, ο Βλάσιτς στο 79’ από το σημείο του πέναλτι έπειτα από έλεγχο του VAR και του ρέφερι στο on-field review για χέρι του Κάρλος Αουγκούστο, έκανε το 2-2.

Ο κίπερ των πρωτοπόρων έπαιξε και τον ρόλο του για να μη χαθεί τελείως το ματς και πλέον οι «νερατζούρι» θέλουν άλλη μια νίκη για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Αυτό, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα γίνει το βράδυ της προσεχούς Κυριακής στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πάρμα, με το «Σαν Σίρο» να είναι ήδη από μέρες… sold – out!

Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η ανατροπή που σφράγισε τον τίτλο για την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς παίρνει τον τίτλο η Ομόνοια από την επόμενη αγωνιστική

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Κλείδωσε» το Champions League με τεσσάρα η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τορίνο «χάλασε» τη γιορτή του Ντιμάρκο για το ρεκόρ, αλλά η Ίντερ είναι μια νίκη μακριά από το Scudetto!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυο κίτρινες στην ίδια φάση ο Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή στη Λεμεσό και... έμεινε η στέψη για την Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίμπαλο για τρίτη φορά ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

