Η Τορίνο «χάλασε» τη γιορτή του Ντιμάρκο για το ρεκόρ, αλλά η Ίντερ είναι μια νίκη μακριά από το Scudetto!

Όσο εύκολη έμοιαζε η αποστολή της Ίντερ στο Τορίνο έχοντας καταφέρει εκεί να πάρει προβάδισμα δυο τερμάτων, άλλο τόσο ριψοκίνδυνη έγινε όταν η «Γκρανάτα» βρήκε ψυχολογία και τρόπους αντίδρασης για να φτάσει μέχρι την ισοπαλία (2-2) και να ψάξει ακόμα και τη μεγάλη ανατροπή!

Οι «νερατζούρι» θα μνημονεύουν και θα υπερηφανεύονται για έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς – ποδοσφαιριστές τους, από τη στιγμή που ο Φεντερίκο Ντιμάρκο έφτασε στις 18 ασίστ και κατέγραψε ρεκόρ με τις περισσότερες που έχει πετύχει ποτέ οποιοσδήποτε παίκτης της Serie A σε μια ποδοσφαιρική χρονιά.

Αρχικά στο 23’ έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τουράμ ώστε να γίνει το 1-0, ενώ, στο 61’ μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μπίσεκ με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της Ίντερ.

Κάπου εκεί άρχισε να… σβήνει η ομάδα του Κίβου που μεσοβδόμαδα πανηγύρισε και την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia και πάει για το νταμπλ!

Ο Σιμεόνε στο 70’ έπειτα από ωραίο 1-2 με τον Ιλκάν πρόλαβε τον Ζόμερ και πλάσαρε για να μειώσει, ενώ, ο Βλάσιτς στο 79’ από το σημείο του πέναλτι έπειτα από έλεγχο του VAR και του ρέφερι στο on-field review για χέρι του Κάρλος Αουγκούστο, έκανε το 2-2.

Ο κίπερ των πρωτοπόρων έπαιξε και τον ρόλο του για να μη χαθεί τελείως το ματς και πλέον οι «νερατζούρι» θέλουν άλλη μια νίκη για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Αυτό, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα γίνει το βράδυ της προσεχούς Κυριακής στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πάρμα, με το «Σαν Σίρο» να είναι ήδη από μέρες… sold – out!

