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Αναβολή και στο Βέρντερ - Χόφενχαϊμ στην Bundesliga λόγω της επέλασης του χιονιά

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά το Ζανκτ Πάουλι - Λειψία, το Βέρντερ - Χόφενχαϊμ οδηγήθηκε σε αναβολή για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο χιονιάς που πλήττει το βόρειο τμήμα της Γερμανίας επηρεάζει τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα της χώρας και από το απόγευμα της Παρασκευής έχουν ήδη αναβληθεί δυο παιχνίδια.

Αυτά ήταν αρχικά προγραμματισμένα για το μεσημέρι του Σαββάτου στο μενού των 16:30, αλλά πλέον θα προγραμματιστούν σε νέα ημερομηνία...

Προς αναβολή φαίνεται να οδεύει και το Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντζ, με τους γηπεδούχους να έχουν καλέσει τους οπαδούς να καθαρίσουν το χιόνι από το γήπεδο, αλλά θα φανεί αν όλα θα είναι έτοιμα μέχρι την ώρα που είναι να γίνει το παιχνίδι.

sport-fm.gr

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BundesligaΔΙΕΘΝΗ

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