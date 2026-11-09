Δεν ξέχασε τις διοικήσεις ο Ιβάν

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του, ο Ιβάν αναφέρθηκε στις προηγούμενες διοικήσεις οι οποίες του έδωσαν την ευκαιρία να εργαστεί στον σύλλογο.

Όσα είπε ανάμεσα σε άλλα:

«Μέσα από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Πετρίδη, Ζιβανάρη, Ερωτικρίτου που μου έδωσαν την ευκαιρία να δουλέψω σε αυτό τον μεγάλο σύλλογο. Τους συνεργάτες, τους παίκτες και πάνω απ' όλα έναν έναν απο εσάς, τον μεγάλο κόσμο του ΑΠΟΕΛ»