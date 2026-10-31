ΒΙΝΤΕΟ: Αγκαλιά με τη Χρυσή Μπάλα ο Κέιν πριν το Μπάγερν-Ντόρτμουντ

Μετά τη σπουδαιότερη τιμή της καριέρας του, ο Χάρι Κέιν μάλλον δεν... αφήνει τη «Χρυσή Μπάλα» από τα χέρια. Κάπως έτσι, ο Άγγλος σέντερ φορ παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο πριν τη «μάχη» της Μπάγερν Μονάχου με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την Bundesliga.

Ο Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο μετά από 25 χρόνια και τον Μάικλ Όουεν, που υπήρξε ο τελευταίος, και σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή, είχε την ευκαιρία να την απολαύσει μαζί με τους συμπαίκτες του εκεί που πάλεψε για να την κερδίσει: στο γήπεδο.

Δείτε το video:

🎥| Harry Kane showing his Ballon d’Or at the Allianz Arena. 🤩🏆 https://t.co/lB52ZB0e7V — Kalshi FC (@KalshiFC) October 31, 2026

athletiko.gr