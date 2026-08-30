ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το video με όσα έκανε ο Καρέτσας στο ντεμπούτο του στη Bundesliga και αναδείχθηκε MVP

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ασίστ, MVP και ο... μαέστρος της επιθετικής λειτουργίας της Ντόρτμουντ. Το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο ντεμπούτο του στη Bundesliga!

Άπαντες στη Ντόρτμουντ αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό που υπέστη κόντρα στο Αμβούργο, στο ντεμπούτο του στη Bundesliga όπου σκόραρε κιόλας. Ωστόσο ένας άλλος Έλληνας τα... σάρωσε όλα και έχει κάνει ήδη τους οπαδούς να παραμιλλούν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν απλά... μαγικός στο δικό του ντεμπούτο στο γερμανικό πρωτάθλημα, με την επιβράβευση να έρχεται με το βραβείο του MVP του ματς. Βέβαια ο ίδιος είχε το μυαλό του στον συμπατριώτη του και στον τραυματισμό που υπέστη αλλά τα social media μιλούσαν για εκείνον, με τους περισσότερους να λένε «αυτό τον παίκτη τον πήραμε μόνο 33-35 εκατ. ευρώ;».

Μέσα από το παρακάτω βίντεο φαίνεται όλα όσα έκανε συνολικά στα 77 λεπτά που έπαιξε κόντρα στο Αμβούργο, με την κάθε επίθεση των Βεστφαλών να περνάει από τα δικά του πόδια ενώ μέτρησε συνολικά 4 επιτυχημένες ντρίμπλες από τις 6 που προσπάθησε ξεσηκώνοντας τα πλήθη στις εξέδρες.

Από εκεί και πέρα, η OPTA αναφέρει ότι η Ντόρτμουντ έκανε εννιά σουτ, τα οποία δημιουργήθηκαν με ενέργειες του Έλληνα μεσοεπιθετικού και χρειάστηκε μόλις εννιά λεπτά για να δώσει την πρώτη του ασίστ, στο γκολ του Γκιρασί για το 1-0.

Από εκεί και πέρα, είχε τέσσερις ανακτήσεις της μπάλας, κέρδισε 7/10 μονομαχίες, είχε το απόλυτο στις μεγάλες μπαλιές, 79% επιτυχία στις πάσες στο αντίπαλο μισό (30/38) ενώ ήταν ιδιαίτερα απειλητικός προς την αντίπαλη εστία με έξι σουτ και τα τρία από αυτά να δυσκολεύουν τον αντίπαλο πορτιέρε.

Δείτε το video με όλες τις στιγμές του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗBundesliga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αλάνθαστος με... 10άρα ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Ρονάλντο από άλλο πλανήτη: Χατ-τρικ και μία ανάσα από τα 1.000 γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ωραίοι και οι... μοιραίοι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eπανεκκίνηση με πειστικό τρόπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΛΟΤΤΟ και στο ΤΖΟΚΕΡ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ετοιμάζει αλλαγές, ελπίζει σε βελτίωση

ΑΕΛ

|

Category image

Μεγάλες εξαγγελίες στα 95χρονα του Ολυμπιακού: Κρατική ένεση €95.000 και έργα στον Προμαχώνα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Φασούλας για τη θέση του εκπροσώπου της ΕΟΚ στην ΕΟΕ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιστορική στιγμή για το OMONOIA Foundation: Ανακοινώθηκε ο πρώτος επίσημος Πρεσβευτής του Ιδρύματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποκλεισμός στο Ζάγκρεμπ για τον Παφιακό, αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται στο CEV Cup!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Ξέρουμε ότι η Εφές μπορεί να παίξει ωραίο μπάσκετ – Έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τελεσίδικη απόφαση: Απορρίφθηκαν οι εφέσεις, αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό!

Super League

|

Category image

Σχεδόν διψήφιος και αυτό αρέσει...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι «αιώνιοι» ενώνονται ενάντια στον παιδικό καρκίνο: Μικτή ομάδα παλαιμάχων Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ για ιερό σκοπό!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αναποδιά με Ρέπας στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ με ΕΝΥ και αγωνία για τις εξετάσεις

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη