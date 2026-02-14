Λιάσος: «Απευθύνομαι στον κόσμο του Άρη... θα επανέλθουν»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Λιάσος Λουκά μετά την γκέλα (1-1) με τον Ακρίτα στο ντεμπούτο του στον πάγκο των Λεμεσιανών.

«Είχαμε ευκαιρίες ή προϋποθέσεις καλύτερα που μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ και να μην ρισκάρουμε να συμβεί αυτό που συνέβη στο τέλος. Υπάρχει ποιότητα και απευθύνομαι στον κόσμο του Άρη, αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα επανέλθουν. Ξέρω ότι ο κόσμος θα στηρίξει την ομάδα. Χάσαμε δύο βαθμούς, στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι δυνατός και να δεις την επόμενη μέρα με θάρρος. Οι στόχοι μας είναι ψηλοί. Καλή συνέχεια στον Μάριο Νικολάου».