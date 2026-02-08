ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ξέρει και ο Ράτζκοφ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Το ξέρει και ο Ράτζκοφ

Υπό πίεση η ομάδα της Λεμεσού για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα

Ο Άρης γνώρισε τον αποκλεισμό από το κύπελλο ενώ οι δύο σερί ήττες από Ομόνοια και ΑΕΛ, τον εκτροχίασαν σημαντικά στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Ήταν αντιληπτό πως αυτό, έφερε και αρκετή μουρμούρα για τον Άρτζομ Ράτζκοφ. Κάτι το λογικό αφού εκεί που η ομάδα του ήταν κοντά στην κορυφή, τη βλέπει από το -11. Το ξέρει καλά και ο ίδιος πως αν δεν έρθει η νίκη στην αναμέτρηση της Δευτέρας (09/02) απέναντι στην Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα», τότε θα βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Σε αυτή την περίπτωση, θα δυσκολέψει και η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, νοουμένου πως έχει αποκλειστεί από το κύπελλο.

Ο Γρηγόρης Κάστανος αναμένεται με το… καλημέρα να πάρει φανέλα βασικού, με την τεχνική ηγεσία να πονοκεφαλιάζει αμυντικά μιας και ήρθε το σοκ με τον Καλούλου, είναι στα πιτς ο Μπαλογκούν ενώ πήγε δανεικός και ο Μουσούντα. Στα πιτς είναι επίσης οι Φοδέρινχαμ και Γκάουσταντ ενώ εκτός είναι και ο τιμωρημένος Χαραλάμπους.

