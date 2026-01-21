Ενημέρωσαν τον Κβιλιτάια να ψάξει ομάδα...

Ενάμιση χρόνο μετά τη μετακόμιση του Γκεόργκι Κβιλιτάια στον Άρη, το μέλλον του Γεωργιανού επιθετικού στην ομάδα της Λεμεσού δεν είναι δεδομένο.

Μετά τον αποκλεισμό της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» από το κύπελλο (σ.σ. έπειτα από την ήττα από την ΑΕΛ) κυκλοφόρησαν πληροφορίες που θέλουν τον Κβιλιτάια να έχει ενημερωθεί ότι θα πρέπει να ψάξει για νέο ποδοσφαιρικό σταθμό.

Πάντως, με δεδομένο ότι ο Κβιλιτάια δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ενάμιση χρόνο (σ.σ. μέχρι το καλοκαίρι του 2027), θα πρέπει να υπάρχει αναμονή για το τι μέλλει γενέσθαι.

O Kβιλιτάια στη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια μετρώντας οκτώ τέρματα (τέσσερα στο πρωτάθλημα, τρία στην Ευρώπη και ένα στο κύπελλο), ενώ έχει και πέντε ασίστ στην πρώτη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση. Πέρσι είχε πετύχει οκτώ γκολ και έδωσε τρεις ασίστ σε 28 αγώνες.