ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενημέρωσαν τον Κβιλιτάια να ψάξει ομάδα...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ενημέρωσαν τον Κβιλιτάια να ψάξει ομάδα...

Στον Άρη δείχνουν την πόρτα της εξόδου στον Γεωργιανό τεχνικό

Ενάμιση χρόνο μετά τη μετακόμιση του Γκεόργκι Κβιλιτάια στον Άρη, το μέλλον του Γεωργιανού επιθετικού στην ομάδα της Λεμεσού δεν είναι δεδομένο.

Μετά τον αποκλεισμό της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» από το κύπελλο (σ.σ. έπειτα από την ήττα από την ΑΕΛ) κυκλοφόρησαν πληροφορίες που θέλουν τον Κβιλιτάια να έχει ενημερωθεί ότι θα πρέπει να ψάξει για νέο ποδοσφαιρικό σταθμό.

Πάντως, με δεδομένο ότι ο Κβιλιτάια δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ενάμιση χρόνο (σ.σ. μέχρι το καλοκαίρι του 2027), θα πρέπει να υπάρχει αναμονή για το τι μέλλει γενέσθαι.

O Kβιλιτάια στη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια μετρώντας οκτώ τέρματα (τέσσερα στο πρωτάθλημα, τρία στην Ευρώπη και ένα στο κύπελλο), ενώ έχει και πέντε ασίστ στην πρώτη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση. Πέρσι είχε πετύχει οκτώ γκολ και έδωσε τρεις ασίστ σε 28 αγώνες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Όσα έγιναν στο Τσέλσι - Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στους «16» η Μπάγερν με πρωταγωνιστή τον Κέιν - Όλα τα αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Έπεσε χαμηλότερα αλλά διατηρεί ελπίδες πρόκρισης η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάλεψε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Πάφος FC αλλά λύγισε προς το τέλος...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ενημέρωσαν τον Κβιλιτάια να ψάξει ομάδα...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ευνοϊκή συγκυρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Το 7+1 και το βλέμμα στην κλήρωση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τα ξεσπάσματα σε «Αλφαμέγα» και Αμμόχωστος

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πρόκριση επί του Απόλλωνα μέσα στη λεμεσό για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το 2-2, η διαδικασία των πέναλτι και η μεγάλη πρόκριση του Διγενή

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ένταση στο «Αμμόχωστος» και... χωρίς δηλώσεις οι προπονητές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

H ενδεκάδα της Πάφος FC κόντρα στην Τσέλσι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τράβηξαν μέχρι τα πέναλτι και εν τέλει πρόκριση ο Διγενής!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Είναι ευπρόσδεκτοι οι φίλοι του Άρη να κάνουμε συζήτηση»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το... ακατάλληλο φινάλε στο «Αλφαμέγα»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη