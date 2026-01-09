Σιμεόνε: «Βίνι, Βίνι, ο Φλορεντίνο θα σε ξεφορτωθεί, θυμίσου ότι στο είπα...»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Super Cup Ισπανίας, όπου θα συναντήσει την αιώνια αντίπαλό της, Μπαρτσελόνα, επικρατώντας 2-1 της Ατλέτικο στην Τζέντα. Το σύνολο του «Τσόλο» Σιμεόνε βρέθηκε πίσω στο σκορ στο δεύτερο μόλις λεπτό του ματς και παρά το ότι μείωσε σε 2-1 στο 58', δεν μπόρεσε να ανατρέψει τα δεδομένα και αποκλείσει τη Βασίλισσα από τη διοργάνωση.

Ο Αργεντινός τεχνικός μάλιστα ήταν έξαλλος στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, με αποκορύφωμα τον έντονο διαπληκτισμό που είχε με τους Βινίσιους και Αλόνσο στο 81'. Όταν ο Βραζιλιάνος πέρασε εκτός ως αλλαγή, ο κόουτς των Ροχιμπλάνκος φαίνεται σε βίντεο να του λέει χαρακτηριστικά: «Βίνι, Βίνι, ο Φλορεντίνο θα σε ξεφορτωθεί, θυμίσου ότι στο είπα...»

Ο Αλόνσο άκουσε από μακριά τον διάλογο του Σιμεόνε με τον παίκτη του και κινήθηκε προς το μέρος του αντίπαλου προπονητή για να... ζητήσει τα ρέστα, με τους διαιτητές και τα υπόλοιπα μέλη από τον πάγκο της Ρεάλ να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τόσο ο Ισπανός τεχνικός όσο και ο Βινίσιους φάνηκε να εκνευρίστηκαν ιδιαίτερα από το περιστατικό, με τον Ρούντιγκερ να καθησυχάζει στη συνέχεια τον συμπαίκτη του.

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!" 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

Gazzetta.gr