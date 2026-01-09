Απολογήθηκε στον Μπράντλεϊ ο Μαρτινέλι: «Λυπάμαι πολύ, δεν είχα καταλάβει ότι τραυματίστηκε σοβαρά»

Ένταση υπήρξε στις καθυστερήσεις του ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ (0-0), όταν ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι θεωρώντας ότι ο Κόνορ Μπράντλεϊ κάνει θέατρο για καθυστερήσεις, τον έσπρωξε εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχιστεί το ματς. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε την έκρηξη των συμπαικτών του, ενώ προκάλεσε και αρκετά αρνητικά σχόλια, καθώς αποδείχτηκε πως ο άσος των Reds είχε όντως τραυματιστεί και μάλιστα μάλλον σοβαρά, αποχωρώντας με έναν τεράστιο νάρθηκα στο γόνατο και με πατερίτσες από το Emirates.

«Ο Κόνορ κι εγώ επικοινωνήσαμε με μήνυμα και του ζήτησα ήδη συγνώμη. Ειλικρινά πάνω στην ένταση του αγώνα δεν κατάλαβα ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Θέλω να πω ότι λυπάμαι ειλικρινά για τον τρόπο που αντέδρασα. Εύχομαι στον Κόνορ ό,τι καλύτερο και ταχεία ανάρρωση», τόνισε σε μήνυμά του στα social media ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός των πρωτοπόρων της Premier League.

🎥 Watch a closer angle of the bust-up involving Gabriel Martinelli and Liverpool players, as Martinelli tried to push Conor Bradley while he was attempting to crawl back onto the pitch after being urged on by Dominik Szoboszlai. 😳 pic.twitter.com/ktWf8LlIgj — RazedFootball (@RazedFootball) January 9, 2026

