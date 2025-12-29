«Ο Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»

Νέο δημοσίευμα στην Πολωνία για το μέλλον του 28χρονου στράικερ των Πρασίνων.

Μετά το ρεπορτάζ που ήθελε την Βίντζεφ Λοτζ να ενδιαφέρεται για τον παίκτη και μάλιστα να του έχει ήδη κάνει κρούση για να τον αποκτήσει, ο δημοσιογράφος Τόμαζ Βλόναρτσικ από το «meczyki.pl», αναφέρει πως είναι ανοιχτή η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του:

«Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά προς το παρόν δεν εξετάζεται η επιλογή επιστροφής στην Πολωνία (Βίντζεφ Λοτζ)».

🚨 Karol Świderski może odejść w zimowym oknie transferowym z Panathinaikosu Ateny, ale na dziś opcja powrotu do Polski (Widzew Łódź) nie jest rozważana. pic.twitter.com/iw4pVmoNdH — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 28, 2025

SDNA