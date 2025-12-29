ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φορτσάρει η Σίτι για να κάνει τον Σεμένιο δώρο... Πρωτοχρονιάς στον Πεπ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φορτσάρει η Σίτι για να κάνει τον Σεμένιο δώρο... Πρωτοχρονιάς στον Πεπ

Mε την έναρξη της νέας εβδομάδας, η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε επικοινωνία με την πλευρά του Αντουάν Σεμένιο και την Μπόρνμουθ, ώστε να τα βρουν σε όλα και έπειτα να πατήσει γκάζι η ομάδα του Πεπ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής!

Με τη Λίβερπουλ να μην μπαίνει στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή, ή τουλάχιστον αυτό να προκύπτει από το ρεπορτάζ της ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Μάντσεστερ Σίτι κινείται με ηρεμία για την απόκτηση του Σεμένιο, αν και θέλει να τελειώσει την υπόθεση όσο το δυνατόν ταχύτερα. 

Η Daily Mail και το SkySports τονίζουν πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές του κλαμπ με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, αλλά γίνεται ήδη προσπάθεια συμφωνίας και με την ομάδα του Γκανέζου, με την Μπόρνμουθ να έχει δεχθεί την πρώτη κρούση. 

Οι «cherries» ξέρουν ότι θα εισπράξουν 65 εκατομμύρια της ρήτρας του ποδοσφαιριστή - εφόσον όλα ξεκαθαρίσουν έως τις 10 Ιανουαρίου - και θα έχουν και χρόνο να ψάξουν τον παίκτη που θ' αντικαταστήσει τον Γκανέζο στα πλάνα του Ιραόλα. 

 

England365

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαρκόσκι και επίσημα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρώτο χειμερινό «χτύπημα» για την ΑΕΚ - Έκλεισε τον Γκεοργκίεφ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Fan Day με ψυχή και μήνυμα σωτηρίας από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη