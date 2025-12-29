Φορτσάρει η Σίτι για να κάνει τον Σεμένιο δώρο... Πρωτοχρονιάς στον Πεπ

Με τη Λίβερπουλ να μην μπαίνει στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή, ή τουλάχιστον αυτό να προκύπτει από το ρεπορτάζ της ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Μάντσεστερ Σίτι κινείται με ηρεμία για την απόκτηση του Σεμένιο, αν και θέλει να τελειώσει την υπόθεση όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Η Daily Mail και το SkySports τονίζουν πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές του κλαμπ με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, αλλά γίνεται ήδη προσπάθεια συμφωνίας και με την ομάδα του Γκανέζου, με την Μπόρνμουθ να έχει δεχθεί την πρώτη κρούση.

Οι «cherries» ξέρουν ότι θα εισπράξουν 65 εκατομμύρια της ρήτρας του ποδοσφαιριστή - εφόσον όλα ξεκαθαρίσουν έως τις 10 Ιανουαρίου - και θα έχουν και χρόνο να ψάξουν τον παίκτη που θ' αντικαταστήσει τον Γκανέζο στα πλάνα του Ιραόλα.

England365