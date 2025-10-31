Με τη δύναμη της έδρας!

Ο Άρης μπαίνει στη «μάχη» της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, φιλοξενώντας σήμερα τον Ακρίτα στο «Αλφαμέγα» (19:00). Οι πράσινοι της Λεμεσού είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης και καλούνται να το αποδείξουν και στο γήπεδο, διεκδικώντας την πέμπτη διαδοχική εντός έδρας νίκη τους.

Με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στα εντός έδρας παιχνίδια του και με εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων (12-1), ο Άρης θέλει να φτάσει τους 20 βαθμούς και να σκαρφαλώσει, έστω προσωρινά, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Ομόνοιας, της Πάφου και του ΑΠΟΕΛ.

Ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ δεν έχει στη διάθεσή του τους Μάτσικ, Κοκόριν και Σεμέδο, ο Χαραλάμπους θα εκτίσει ποινή καρτών, ενώ οι Γκομίς και Καλούλου παραμένουν εξαιρετικά αμφίβολοι.

Παρά τα προβλήματα ο Λευκορώσος προπονητής καλείται να διαχειριστεί και πάλι πολύ καλά το πλούσιο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του και να καλύψει τα όποια κενά υπάρχουν ένεκα των απουσιών.

Ο Ράτζκοφ ζητά από τους ποδοσφαιριστές του συγκέντρωση και ένταση από το πρώτο λεπτό, με στόχο να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Θέλει να δει τον Άρη να διατηρεί την αγωνιστική του ταυτότητα, να πιέζει ψηλά και να δείχνει από νωρίς ποιος είναι το αφεντικό στο «Αλφαμέγα».