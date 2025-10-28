Άρης: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ακρίτα Χλώρακας

Ο Άρης ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του εντός έδρας αγώνα της ομάδας στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan με αντίπαλο τον Ακρίτα Χλώρακας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Άλφαμεγα, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 19:00.

Τα εισιτήρια διατίθενται διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα www.arisfc.com. Επίσης, από τα γραφεία της ομάδας στην Λεωφόρο Αμαθούντος 56, στον Άγιο Τύχωνα (απέναντι από το ξενοδοχείο POSEIDONIA), Τετάρτη και Πέμπτη από τις 09:30 έως τις 17:30 και την Παρασκευή, μέρα του αγώνα 09:30 με 13:00.

Εισιτήρια θα διατίθενται και από τα εκδοτήρια του σταδίου Άλφαμεγα από τις 17:30 την μέρα του αγώνα. Οι φίλοι του Άρη θα καταλάβουν τη Δυτική, Ανατολική και Νότια κερκίδα.

Τα άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α) που επιθυμούν να παραβρεθούν στον αγώνα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 99790088 για να κρατήσουν τη θέση τους. Κρατήσεις θα γίνονται μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Νότια/Ανατολική/Δυτική

Ενηλίκων: €15

Μαθητικό: €8

Παιδικό: €3

Δυτική-VIP

Ενηλίκων: €30

Μαθητικό: €15

Παιδικό: €5

Box 5 3ος Όροφος

Ενηλίκων: €100

Μαθητικό: €100

Παιδικό: €100

Για την έκδοση εισιτηρίου απαιτείται κάρτα φιλάθλου, καθώς από τις 25/8/2018 τέθηκε σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία και το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων δεν θα επιτρέπει την έκδοση του χωρίς την κάρτα φιλάθλου.