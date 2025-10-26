ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράτζκοφ: «Περιμέναμε πως θα ήταν δύσκολο, ξέραμε τις συνθήκες στην Ανόρθωση»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ράτζκοφ: «Περιμέναμε πως θα ήταν δύσκολο, ξέραμε τις συνθήκες στην Ανόρθωση»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Αρτζιόμ Ράτζκοφ μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) της ομάδας του με την Ανόρθωση.

Αναλυτικά...

«Ήταν αρκετά συναισθηματικό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ σε κάποια από τις ευκαιρίες μας. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε ένα-δύο γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα. Όμως περιμέναμε πως θα ήταν δύσκολο. Ξέρουμε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον αντίπαλο. Παλεύουν για κάθε βαθμό ειδικά εδώ. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες όμως να πάρουμε τους τρεις βαθμούς εδώ, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mε φοβερό Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΑΕΚ κι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό στον Άγιο Δομέτιο για την Αναγέννηση Γερμασόγειας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει με το απόλυτο η Cowin ΑΕΛ με διπλό επί του Άτλαντα Pafilia

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Κύπρος

|

Category image

Διπλό για την Ένωση επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Μπενίτεθ: «Μου άρεσε η ένταση και η συμπεριφορά των παικτών»

Ελλάδα

|

Category image

Η βαθμολογία πριν από τα σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τσαμπουκάδες στο φινάλε του Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, παρενέβη η αστυνομία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν το κουνάει από την κορυφή ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε κι έσωσε την παρτίδα από την άσπρη βούλα η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παίζουμε το δικό μας επίπεδο, για την ποιότητα δεν μπορώ να κάνω κάτι»

ΑΕΛ

|

Category image

Ασταμάτητη η Λεβερκούζεν, ανατροπή και τρίτη θέση για τη Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δοκάρια και η λύτρωση από τον Νατέλ στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Ανόρθωση - Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τιμούρ: «Η Ανόρθωση πέρασε πολύ χειρότερα, επανήλθε, πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτη κάποια πράγματα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη