Ράτζκοφ: «Περιμέναμε πως θα ήταν δύσκολο, ξέραμε τις συνθήκες στην Ανόρθωση»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Αρτζιόμ Ράτζκοφ μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) της ομάδας του με την Ανόρθωση.

Αναλυτικά...

«Ήταν αρκετά συναισθηματικό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ σε κάποια από τις ευκαιρίες μας. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε ένα-δύο γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα. Όμως περιμέναμε πως θα ήταν δύσκολο. Ξέρουμε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον αντίπαλο. Παλεύουν για κάθε βαθμό ειδικά εδώ. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες όμως να πάρουμε τους τρεις βαθμούς εδώ, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα».