Άκρως κυπριακό το γκολ με το οποίο ο Άρης μείωσε σε 2-1 στο ματς με την ΑΕΚ Αθηνών, μπαίνοντας ξανά στο ματς (και ισοφαρίζοντας λίγο αργότερα σε 2-2).

Οι δύο ηχηρές κυπριακές μεταγραφές των Λεμεσιανών έβαλαν τη σφραγίδα τους, με τον Χαραλάμπους να βγάζει εξαιρετική μακρινή μπαλιά από την άμυνα, βγάζοντας τον Κακουλλή... μόνο σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, με τον επιθετικό της «ελαφράς ταξιαρχίας» να ευστοχεί στο τετ-α-τετ με τον Στρακόσια.

Η ισοφάριση (31΄) ήρθε με ωραίο βολέ του Γκόλντσον.