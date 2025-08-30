Ολυμπιακός: «Τρέχει» για Ποντένσε, περιμένει Μάντσα

Λίγα 24ωρα έμειναν μέχρι τη λήξη των μεταγραφών, που μπορούν να δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα, και στον Ολυμπιακό επικρατεί… αναβρασμός. Στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ επανήλθε το όνομα του Ντανιέλ Ποντένσε, με τον Πορτογάλο να θέλει να φύγει από την Αλ Σαμπάμπ και τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν τη φόρμουλα για να τον πάρουν πίσω.

Αυτή τη στιγμή, όλα είναι πιθανά, από την αγορά ή τον δανεισμό του, μέχρι την έλευσή του ως ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία.Οι εκπρόσωποι του παίκτη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να φύγει από την Αλ Σαμπάμπ, ενώ δεδομένη είναι η επιθυμία του Ποντένσε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Από εκεί και πέρα, απόψε το βράδυ ή αύριο το πρωί αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με τη Φορταλέζα και ο νεαρός αμυντικός θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4+1.

