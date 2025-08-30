O Σλοτ αποφάσισε για τον υπαρχηγό της Λίβερπουλ
Ούτε εισήγηση να είχε κάνει ο ΤΑΑ, αποχωρώντας από τη Λίβερπουλ, αφού, η δική του τεράστια τιμή να υπηρετήσει ως υπαρχηγός την ομάδα, μεταβιβάζεται στον «αδερφό» του, Άντι Ρόμπερτσον!
Ο Άρνε Σλοτ πήρε την απόφαση και ο Άντι Ρόμπερτσον θα είναι ο νέος υπαρχηγός της Λίβερπουλ, τις στιγμές που ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ δεν θα βρίσκεται στο χορτάρι μαζί του.
Ο Σκωτσέζος φουλ μπακ παρέμεινε στο «Άνφιλντ», κέρδισε τη «μάχη» με τον Κώστα Τσιμίκα που αποχωρεί για να παίξει στη Ρόμα και πλέον, ο «Ρόμπο» θα έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο.
Αυτό, έρχεται ως εξέλιξη μετά την αποχώρηση του Άρνολντ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος ο δεύτερος αρχηγός της ομάδας και τώρα θα βλέπει με καμάρι τον «αδερφό» του να ηγείται στη θέση του.
