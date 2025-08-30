O Σλοτ αποφάσισε για τον υπαρχηγό της Λίβερπουλ

Ο Άρνε Σλοτ πήρε την απόφαση και ο Άντι Ρόμπερτσον θα είναι ο νέος υπαρχηγός της Λίβερπουλ, τις στιγμές που ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ δεν θα βρίσκεται στο χορτάρι μαζί του.

Ο Σκωτσέζος φουλ μπακ παρέμεινε στο «Άνφιλντ», κέρδισε τη «μάχη» με τον Κώστα Τσιμίκα που αποχωρεί για να παίξει στη Ρόμα και πλέον, ο «Ρόμπο» θα έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο.

Αυτό, έρχεται ως εξέλιξη μετά την αποχώρηση του Άρνολντ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος ο δεύτερος αρχηγός της ομάδας και τώρα θα βλέπει με καμάρι τον «αδερφό» του να ηγείται στη θέση του.

england365.gr