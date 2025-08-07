Άρης: «Να λάμψουμε πιο φωτεινά»

Ο Άρης Λεμεσού συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια ιστορίας, και με αυτή την αφορμή η ελαφρά ταξιαρχία στέλλει το δικό της μήνυμα στα ΜΚΔ.

Αναλυτικά:

«Ήρθε η ώρα να λάμψουμε πιο φωτεινά!

Φέτος, ο σύλλογός μας γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο — τον Οκτώβριο κλείνουμε 95 χρόνια!

Τιμώντας και σεβόμενοι τις παραδόσεις μας, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χρονιά πραγματικά ξεχωριστή — όπως το αστέρι στο έμβλημά μας ⭐️

Ο Άρης δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος!

Ο Άρης είναι μια οικογένεια όπου οι παραδόσεις κρατιούνται ζωντανές 💚»