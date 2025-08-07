ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με πίστη στην υπέρβαση

Με πίστη στην υπέρβαση

Ενώπιον μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρόκλησης βρίσκεται σήμερα (19:00) ο Άρης που υποδέχεται στο «Alphamega Stadium» την ΑΕΚ Αθηνών, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι αναγνωρίζουν το μεγάλο εμπόδιο που έχουν να υπερβούν, ωστόσο, έχουν πίστη στις δυνατότητές τους και θα τα δώσουν όλα για να βρεθούν στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Στόχος της «ελαφράς» ταξιαρχίας» είναι η νίκη απέναντι στους κιτρινόμαυρους, ώστε να αποκτήσει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς στην «OPAP Arena» στις 14/08 (21:00). Ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ δούλεψε όλες αυτές τις ημέρες με τους ποδοσφαιριστές του με στόχο να παρουσιαστούν ακόμη καλύτεροι σε σχέση με τα παιχνίδια με την Ακαδημία Πούσκας, δίνοντας έμφαση στις αδυναμίες που διαπίστωσε. O προπονητής των πρασίνων γνωρίζει ότι ο βαθμός δυσκολίας στους δύο αγώνες με τους κιτρινόμαυρους θα είναι αυξημένος, ωστόσο είναι αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα είναι ακόμη πιο έτοιμη. Εξάλλου, με την πάροδο του χρόνου, οι ποδοσφαιριστές αποκτούν περισσότερη χημεία μεταξύ τους, κάτι που πιστεύει ότι θα φανεί και στον σημερινό αγώνα.

Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα που θα παρατάξει ο Λευκορώσος προπονητής, αυτό αναμένεται να αποτελείται από τους Άλβες, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Γιαγκό, Κορέια, Χάμπο, Μουσούντα, Μοντνόρ, Γκαουστάντ, Κοκόριν και Κβιλιτάια. Βέβαια, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα δεν αποκλείεται να δούμε στο αρχικό σχήμα τον Ανδρόνικο Κακουλλή, ο οποίος ήταν ο ποδοσφαιριστής που διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στον επαναληπτικό με την Ακαδημία Πούσκας, αφού με την είσοδό του στο γήπεδο έδωσε μία ασίστ και σημείωσε ένα γκολ.

Από την άλλη, η ποιότητα του Κοκόριν είναι τεράστια και δεν αποκλείεται να προτιμηθεί εκ νέου στο αρχικό σχήμα. Το σίγουρο είναι ότι ο Κύπριος διεθνής άσος… βάζει δύσκολα στον  Ράτζκοφ αφού απέδειξε ότι μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

