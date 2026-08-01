Πρέσινγκ της Παρί Σεν Ζερμέν για Μίκα Γκοντς

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική της γραμμή, κάνοντας κίνηση για την απόκτηση του 21χρονου Βέλγου εξτρέμ του Άγιαξ, Μίκα Γκοντς.

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέθεσε πρόταση στον «Αίαντα» για τον Μίκα Γκοντς, ξεκινώντας ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 21χρονου μεσοεπιθετικού.

Οι Παριζιάνοι βλέπουν τον νεαρό ποδοσφαιριστή ως επένδυση για το μέλλον, με τον Άγιαξ να μην επιθυμεί να χάσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του, όμως δεν θα σταθεί εμπόδιο στον Γκοντς.

sdna.gr