Έκλεισε Ακλιούς με 50 εκατ. ευρώ η Παρί Σεν Ζερμέν

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η απόκτηση του Μαγκνές Ακλιούς από την Παρί Σεν Ζερμέν!

Οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης κυνηγούσαν εδώ και αρκετές εβδομάδες την υπόθεση του 24χρονου Γάλλου εξτρέμ και τελικώς κατάφεραν σήμερα, Πέμπτη (30/07), να πείσουν τη Μονακό να δώσει το «ΟΚ»!

Παρά τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, οι Παριζιάνοι «αναγκάστηκαν» να υποκύψουν στα οικονομικά «θέλω» των Μονεγάσκων, προσφέροντας τελικώς το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο Ακλιούς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του στο γαλλικό ποδόσφαιρο, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα επιτυχημένα πρότζεκτ των ακαδημιών της Μονακό.

Την περασμένη σεζόν, ο νεαρός μεσοεπιθετικός κατέγραψε 43 συμμετοχές με 7 τέρματα και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, εμφανίσεις που τον οδήγησαν στην εθνική ομάδα της χώρας του και στη συμμετοχή στο πρόσφατο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής.