Μεταξύ Γκουτέρες και Φίτο… πήγε «Αλφαμέγα» ο ΠτΔ

Γνωστός οπαδός της Πάφος FC o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, βρίσκεται στις κερκίδες του σταδίου «Αλφαμέγα» για να παρακολουθήσει τον αγώνα της παφιακής ομάδας απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ.

Ο ΠτΔ άδραξε την ευκαιρία να δει την αγαπημένη του ομάδα ανάμεσα στις συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο.

Με τον πρώτο είχε συναντήσεις τις προηγούμενες ημέρες, ενώ με τον δεύτερο θα συναντηθεί την Παρασκευή (31/07).