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Ελπίδα με το... 14ο πέναλτι του Μιλίτσεβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ελπίδα με το... 14ο πέναλτι του Μιλίτσεβιτς

Άνοιξε το σκορ απέναντι στη Μπεϊτάρ η ΑΕΚ

To 24o τέρμα του με τη φανέλα της ΑΕΚ πέτυχε ο Μιλίτσεβιτς, βάζοντας την ομάδα της Λάρνακας μπροστά στο σκορ, στον εκτός έδρας αγώνα με την Μπεϊτάρ.

Το τέρμα, το πρώτο για τη σεζόν 2026-27 για την ομάδα της Λάρνακας προήλθε από την άσπρη βούλα, από όπου ο Βόσνιος πέτυχε άλλα 13 τέρματα για λογαριασμό των κιτρινοπρασίνων.

Σημειώνεται ότι το πέναλτι δόθηκε για χέρια του Καραμπαλί.

Με το γκολ αυτό οι Λαρνακείς ισοφάρισαν την ήττα του πρώτου παιχνιδιού (0-1).

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