Aπίστευτο κάζο για τον Τιμούρ, δέχθηκε εφτάρα από τη Ζαλγκίρις!

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Η Ζαλγκίρις επικράτησε 7-2 (!) της Ντιναμό Τιφλίδας του Τιμούρ Κετσπάγια και πέτυχε με επική ανατροπή στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Conference League.

Η ομάδα της Γεωργίας είχε υπέρ της το 3-0 στο πρώτο ματς, όμως στη ρεβάνς που διεξήχθη στη Λιθουανία τα βρήκε… μπαστούνια και δέχθηκε ντροπιαστική ήττα που την βγάζει εκτός της δεύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι πέραν του Τιμούρ, στην ομάδα είναι και οι Πάρης Ψάλτης καθώς και οι Μπα και Τεισέιρα που ήταν στην Ε.Ν. Ύψωνα. Εκεί βρίσκονται επίσης άλλοι δύο γνώρισμοι οι Λόρια και Νινούα.