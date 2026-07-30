Ένας πρώην ΑΠΟΕΛίστας πέταξε εκτός Ευρώπης - μέσω πέναλτι - την ΑΕΚ

Με ήρωα έναν πρώην ΑΠΟΕΛίστα, τον τερματοφύλακα Μιγκέλ Σίλβα, η Μπεϊτάρ πέταξε εκτός Ευρώπης την ΑΕΚ, κερδίζοντας με 4-3 την ομάδα της Λάρνακας στη διαδικασία των πέναλτι. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με 3-2 υπέρ της ΑΕΚ και σε συνάρτηση με τη νίκη της Μπεϊτάρ με 1-0 στη Λάρνακα, το παιχνίδι πήγε στην ημίωρη παράταση και εν τέλει στα πέναλτι, όπου η ομάδα του Ισραήλ εξασφάλισε την πρόκριση για τον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Το ματς

Στο 90λεπτο το παιχνίδι είχε μία φοβερή εξέλιξη, με την ΑΕΚ στο 26’ να παίρνει κεφάλι στο σκορ, με τον Μιλίτσεβιτς να στήνει την μπάλα στην άσπρη βούλα – έπειτα από χέρι του Καραμπαλί – και να ευστοχεί, κάνοντας το 1-0. Από εκεί και πέρα, οι Ισραηλινοί εξάσκησαν πίεση και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, πετυχαίνοντας κι αυτοί γκολ από την άσπρη βούλα, σε μαρκάρισμα του Μιλίτσεβιτς πάνω στον Ατζίλι που ήταν και ο εκτελεστής στο 45+2’. Οι ίδιοι ήταν πρωταγωνιστές και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μιλίτσεβιτς με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 53’ να κάνει το 2-1 και τον – επίσης πρώην παίκτη του ΑΠΟΕΛ - Ατζίλι στο 87’ με ένα άπιαστο σουτ να μην αφήνει περιθώρια στον πολύ καλό Παρασκευά και να δίνει προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του. Η ομάδα της Λάρνακας όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 90+2’ με τον Μπάγιτς πήρε τη νίκη με 3-2, ενώ λίγο αργότερα μπορούσε να κάνει και το 4-2, όμως το σουτ του Ρούμπιο ήταν αδύναμο. Ο ρυθμός συνέχισε να είναι τρελός και στην ημίωρη παράταση, με τις δυο ομάδες να έχουν τις ευκαιρίες τους για να πάρουν το ζητούμενο. Για το συγκρότημα του Μάουρο Καμορανέζι στο 106’ και το 108’ ο Αμίν βρέθηκε σε καλή θέση, όμως δεν μπόρεσε να τελειώσει ιδανικά.

Η διαδικασία των πέναλτι

Εκεί ο Μιγκέλ Σίλβα απέκρουσε το τρίτο πέναλτι της ΑΕΚ από τον Ρούμπιο και το πέμπτο από τον Χάμπο Κυριάκου και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Εύστοχοι για την ομάδα της Λάρνακας ήταν οι Μιλίτσεβιτς, Ιβάνοβιτς και Πηλέα, ενώ για τους νικητές – που στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν την Αούστρια Βιέννης – ευστόχησαν και οι τέσσερις που εκτέλεσαν πέναλτι και συγκεκριμένα οι Καραμπαλί, Ανσά, Κοέν και Μούζιε.

Η εξέλιξη του αγώνα

Πέναλτι

0-1 Εύστοχος ο Μιλίτσεβιτς για την ΑΕΚ

1-1 Μέσα η εκτέλεση του Καραμπαλί

1-2 Στα δεξιά η μπάλα από τον Ιβάνοβιτς, από την άλλη ο Σίλβα

2-2 Έπεσε στη σωστή γωνιά ο Παρασκευά, αλλά σκόραραε ο Ανσά

2-2 Ο Σίλβα απέκρουσε την εκτέλεση του Ρούμπιο

3-2 Μπροστά η Μπεϊτάρ με εύστοχο τον Κοέν

3-3 Περνά κάτω από τον Σίλβα η εκτέλεση του Πηλέα

4-3 Μέσα και η εκτέλεση του Μούζιε

4-3 Ο Σίλβα πιάνει και την απόκρουση του Χάμπου και στέλνει τη Μπεϊτάρ στην επόμενη φάση

Τέλος και της παράτασης, πάμε πέναλτι

111'- Eυκαιρία αυτή τη φορά για τη Μπεϊτάρ, ο Σούα από κοντά δεν μπορεί να προλάβει να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα

108' - Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Μπάγιτς κατέβασε τη μπάλα προς τον Αμίν που έκανε το πλασέ, με τον Σίλβα να κόβει

106' - Ξανά μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αδύναμο το σουτ του Αμίν

Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της παράτασης

102' - Σουτ του Γούρκο, κόβει ο Παρασκευά

96' - Σουτ του Ιβάνοβιτς πάει ψηλά έξω η μπάλα

Έναρξη στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης

Τέλος του παιχνιδιού, πάει παράταση το παιχνίδι

90+4' - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Ρούμπιο βρέθηκε σε θέση βολής όμως το σουτ του ήταν αδύναμο

90+2' ΓΚΟΛ. 3-2. Σουτ του Ιβάνοβιτς, ασταθής απόκρουση από τον τερματοφύλακα και ο Μπάγιτς από κοντά βάζει ξανά μπροστά την ΑΕΚ

87' - ΓΚΟΛ. 2-2. Ο Ατζίλι πετυχαίνει ένα φοβερό τέρμα, με σουτ έξω από την περιοχή, που ήταν δύσκολο να σταματήσει ο Παρασκευά

84' - Καλή εκτέλεση φάουλ από τον Καραμπαλί, πάει έξω η μπάλα

72' - Σουτ του Μουζιέ, κόβει ο Παρασκευά και στη συνέχεια ο Εκπολό διώχνει σε κόρνερ

53'- ΓΚΟΛ. 1-2. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Μιλίτσεβιτς, βάζει ξανά μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ

46' - Ξεκίνημα με μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με τον Μπάγιτς να βρίσκεται σε πολύ καλή θέση όμως δεν μπόρεσε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45+2' - ΓΚΟΛ. 1-1. Ο Ατζίλι εκτελεί ακριβώς στο κέντρο της εστίας και ισοφαρίζει

45+1' - Δίνεται πέναλτι στη Μπεϊτάρ σε απρόσεκτο παίξιμο της Μιλίτσεβιτς που κλώτσησε τον Ατζίλι εντός περιοχής

42' - Μεγάλη απόκρουση από τον Παρασκευά, σε κοντινό σουτ από τον Βάισμαν

40' - Νέο σουτ, αυτή τη φορά από τον Βάισμαν, και πάλι στα χέρια του Παρασκευά η μπάλα

39' - Μαζεύει ο Παρασκευά στο σουτ του Γουόρκο

26' - ΓΚΟΛ. 0-1. Ο Μιλίτσεβιτς σκοράρει και ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα

25' - Δίνεται πέναλτι στην ΑΕΚ για χέρι του Καραμπαλί

19' - Έφυγε από αριστερά ο Ατζίλι, έκανε το σουτ, με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα έξω

3'- ΔΟΚΑΡΙ. Ο Ατζίλι με απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το δοκάρι του Παρασκευά

-Έναρξη της αναμέτρησης

ΜΠΕΪΤΑΡ: Σίλβα, Άντβι, Καραμπαλί, Γκ. Κοέν (75' Ντέρι), Γι. Κοέν, Μούχε (75' Σίμολ), Τακάνγκ, Γουόρκο (113' Μάρκοβιτς), Ατζίλι (90' Σούα), Βάισμαν (59' Μούζιε), Καλού (46' Ανσά).

ΑΕΚ: Παρασκευά, Μιραμόν (69' Ρούμπιο), Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ (77' Άδωνη), Γκούρφινκελ (69' Πηλέας), Λέδες (90' Ιβάνοβιτς), Πάνκοφ (94' Χάμπος), Λαγιούνι (46' Εκπολό), Αμίν, Ρέπας, Μπάγιτς

ΣΚΟΡΕΡ: 45+2' πέν., 87' Ατζίλι / 26' πέν., 53' Μιλίτσεβιτς, 90+2' Μπάγιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 49' Μούχε, 51' Καραμπαλί, 68' Κοέν, 90+5' Σούα, 116' Άντβι / 105' Εκπολό, 118' Mιλίτσεβιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φάμπιο Βερίσιμο (Πορτογάλος)