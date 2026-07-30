Συναγερμός με Ζάζα στην Πάφο, έφυγε υποβασταζόμενος

Συναγερμός στην Πάφο με Ζάζα!

Ο ποδοσφαιριστής των γαλάζιων αποχώρησε στο 45ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού, στη ρεβάνς με την Χάιντουκ Σπλιτ, στη Λεμεσό. Ο Βραζιλιάνος ήταν ίσως ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής της Πάφου, όμως η ατυχία του χτύπησε την πόρτα.

Ο Ζάζα αποχώρησε στο 43’ για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο με την επιστροφή του στο ματς, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μάλιστα, ήταν εμφανώς απογοητευμένος. Έφυγε υποβασταζόμενος και στη θέση του πέρασε ο Ντράγκομιρ.