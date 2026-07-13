Ανακοίνωσε δυνατά φιλικά ο Άρης

Ο Άρης ενημέρωνει για τα φιλικά που θα δώσει σε Αυστρία και Πολωνία

Η φιλική αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου με την JDFS Alberts, ήταν η πρώτη από μια σειρά φιλικών αγώνων, οκτώ στο σύνολο, που θα δώσει η ομάδα μας στο εξωτερικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας της.

Στην Πολωνία όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, ο Άρης θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια. Η αρχή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου κόντρα στην ισχυρή Legia. Το δεύτερο παιχνίδι έχει οριστεί για την Τετάρτη 22 του μήνα με αντίπαλο τη Hapoel Ra’ ananna. Ο τρίτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 26 Ιουλίου με την Korona Kielce και ο Άρης θα ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών στην Πολωνία την Πέμπτη 30 του μήνα, κόντρα στον Ατρόμητο Αθηνών.

Την επομένη, η ομάδα θα ταξιδέψει στην Αυστρία για το 3ο και τελευταίο κάμπ. Εκεί η ομάδα μας θα δώσει τρία πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Η αρχή θα γίνει την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, με την πρωταθλήτρια Κατάρ Al Sadd. Τρεις μέρες αργότερα, την Κυριακή 9 του μήνα, ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Union Berlin, ενώ το τελευταίο φιλικό θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, με τον αντίπαλο να μην έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά αναμένεται να είναι με αντίπαλο ανάλογης δυναμικότητας με τα δύο πρώτα επί Αυστριακού εδάφους.