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Ανακοίνωσε δυνατά φιλικά ο Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε δυνατά φιλικά ο Άρης

Ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού

Ο Άρης ενημέρωνει για τα φιλικά που θα δώσει σε Αυστρία και Πολωνία 

Η φιλική αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου με την JDFS Alberts, ήταν η πρώτη από μια σειρά φιλικών αγώνων, οκτώ στο σύνολο, που θα δώσει η ομάδα μας στο εξωτερικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. 

Στην Πολωνία όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, ο Άρης θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια. Η αρχή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου κόντρα στην ισχυρή Legia. Το δεύτερο παιχνίδι έχει οριστεί για την Τετάρτη 22 του μήνα με αντίπαλο τη Hapoel Ra’ ananna. Ο τρίτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 26 Ιουλίου με την Korona Kielce και ο Άρης θα ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών στην Πολωνία την Πέμπτη 30 του μήνα, κόντρα στον Ατρόμητο Αθηνών.

Την επομένη, η ομάδα θα ταξιδέψει στην Αυστρία για το 3ο και τελευταίο κάμπ. Εκεί η ομάδα μας θα δώσει τρία πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Η αρχή θα γίνει την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, με την πρωταθλήτρια Κατάρ Al Sadd. Τρεις μέρες αργότερα, την Κυριακή 9 του μήνα, ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Union Berlin, ενώ το τελευταίο φιλικό θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, με τον αντίπαλο να μην έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά αναμένεται να είναι με αντίπαλο ανάλογης δυναμικότητας με τα δύο πρώτα επί Αυστριακού εδάφους.

  • 18 Ιουλίου (17:00) — Λέγκια Βαρσοβίας εναντίον Άρη Λεμεσού. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Legia Training Center.
  • 22 Ιουλίου (17:00) — Άρης Λεμεσού εναντίον Χάποελ Ρανανά. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Warka.
  • 26 Ιουλίου (17:00) — Κορόνα Κιέλτσε εναντίον Άρη Λεμεσού. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην πόλη Kielce.
  • 30 Ιουλίου (17:00) — Ατρόμητος Αθηνών εναντίον Άρη Λεμεσού. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Białobrzegi.
  • 6 Αυγούστου — Άρης Λεμεσού εναντίον Αλ Σαντ. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθούν αργότερα.
  • 9 Αυγούστου (17:00) — Ουνιόν Βερολίνου εναντίον Άρη Λεμεσού. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Gartengestaltung Winkelhofer.
  • 12 Αυγούστου — Άρης Λεμεσού εναντίον αντιπάλου που θα καθοριστεί αργότερα. Η ώρα και το γήπεδο του αγώνα θα ανακοινωθούν επίσης ξεχωριστά.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

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