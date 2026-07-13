Πλήρωσε τον Γκαγιέγο ο ΑΠΟΕΛ!

Τέλος το εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ που αφορούσε τον Νταβίντ Γκαγιέγο.

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν πως έχουν πληρώσει το υπόλοιπο των οφειλών προς τον Ισπανό προπονητή ο οποίος διετέλεσε προπονητής της ομάδας από την 1/7/2024 μέχρι τις 24/8/2024.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει αρθεί το απαγορευτικό μεταγραφών που αφορούσε την υπόθεση του προπονητή David Gallego, μετά την πλήρη αποπληρωμή του υπολοίπου των οφειλών.