Ο ΑΠΟΕΛ στον σωστό δρόμο

Από τη στιγμή που η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ έδωσε τα «κλειδιά» του προγραμματισμού στους Νίκο Παπαδόπουλο και Ζήση Βρύζα, σταδιακά ήρθαν και τα πρώτα φιρμάνια. Οι πρώτες προσθήκες των γαλαζοκιτρίνων μάς δείχνουν τον δρόμο που ενδεχομένως θα ακολουθηθεί μέχρι και το τέλος της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου. Η ομάδα της Λευκωσίας έχει ήδη ανακοινώσει τους Νικόλα Αγγελόπουλο, Δημήτρη Λημνιό και Φαμπρίτσιο Πεδρόσο.

Το κοινό στοιχείο που έχουν και οι τρεις έχει να κάνει με το γεγονός πως τους γνωρίζουν από πρώτο χέρι τόσο οι Βρύζας και Παπαδόπουλος όσο και το κυπριακό φίλαθλο κοινό. Για τον Λημνιό και τον Πεδρόσο έχουν ξεκάθαρη άποψη, για παράδειγμα, οι δύο Ελλαδίτες, ενώ ο Αγγελόπουλος είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ Κύπριου ποδοσφαιριστή με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ κατέστησε σαφές από την πρώτη μέρα ανάληψης πως θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τα περιθώρια αποτυχίας σε όλους τους τομείς, ανεξάρτητα με τις όποιες εξελίξεις θα προέκυπταν με ενδεχόμενες επενδύσεις από τρίτους. Προφανώς, λοιπόν, οι κινήσεις που έγιναν ήδη αλλά και αυτές που θα γίνουν στην πορεία εμπίπτουν σε αυτήν την επιλογή.

Η ομάδα προσπαθεί να αποκτήσει παίκτες για τους οποίους υπάρχει καθαρή εικόνα όσον αφορά τις δυνατότητές τους και τι μπορούν να προσφέρουν στον σύλλογο. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος για μία ομάδα της οποίας τα οικονομικά βάρη της προηγούμενης διοίκησης είναι εκεί και πιέζουν. Θυμίζουμε πως στη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων πιστώνεται και η επιτυχία της παραμονής τόσο του Λαΐφη όσο και του Ντάνιελ Μαντσίνι, με νέους οικονομικούς όρους στους οποίους μπορεί να ανταποκριθεί το κλαμπ. Γενικά το πρόσημο για τη διοίκηση Χάρη Φωτίου είναι θετικό, με τον κόσμο της ομάδας να βλέπει πως όσα έχουν τονιστεί έως τώρα από αυτή γίνονται πράξη.