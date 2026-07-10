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Eποχή Τσιγκρίνσκι στην Ε.Ν. Ύψωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Eποχή Τσιγκρίνσκι στην Ε.Ν. Ύψωνα

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσι είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Ε.Ν. Ύψωνα. 

O Oυκρανός τεχνικός, με πλούσια ποδοσφαιρική καριέρα, θα κοουτσάρει τη Λεμεσιανή ομάδα με στόχο μία καλή πορεία, μακριά από περιπέτειες.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:  «Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι είναι ο νέος προπονητής της KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα!

Ένας θρύλος της Σαχτάρ Ντόνετσκ, της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας έρχεται στην ομάδα μας!

Νικητής του Κυπέλλου UEFA με τη Σαχτάρ. Νικητής της La Liga και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA με την Μπαρσελόνα.

Πλέον, ο Τσιγκρίνσκι ανήκει 100% στην KRASAVA! Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας σπουδαίας προπονητικής καριέρας. Καλώς ήρθες»!

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑKrasava ENY Υψωνα

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