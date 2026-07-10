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Ντε Λα Φουέντε: «Ακόμη δεν έχουμε δει τον Γιαμάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ντε Λα Φουέντε: «Ακόμη δεν έχουμε δει τον Γιαμάλ»

Η Ισπανία δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ στο Μουντιάλ.

«Στον επιθετικό τομέα τα καλύτερα του Λαμίν (Γιαμάλ) δεν έχουν συμβεί ακόμη» στο Μουντιάλ 2026, τόνισε ο Ισπανός προπονητής της «ρόχα», Λουίς ντε λα Φουέντε, λίγες ώρες πριν τον αποψινό (10/7, 22:00) προημιτελικό με το Βέλγιο, που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.

«Πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος και με κίνητρο, αλλά αυτό δεν πρέπει να τον επηρεάσει. Δεν έχει φθάσει ακόμη στο εξαιρετικό επίπεδο που έχουμε συνηθίσει. Εναντίον της Πορτογαλίας, έπρεπε να δουλέψει πολύ σκληρά αμυντικά εναντίον ενός πολύ ισχυρού αντιπάλου, μέχρι που τον έβγαλε νοκ άουτ (σ.σ. ο Νούνο Μέντες αποχώρησε τραυματίας). Έδειξε μεγάλη ωριμότητα. Είναι μια διαδικασία μάθησης», εξήγησε ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος ερωτηθείς για την Γαλλία (σ.σ. αντίπαλος σε περίπτωση πρόκρισης στον ημιτελικό μετά την νίκη της με 2-0 επί του Μαρόκου), σχολίασε:

«Είδα τον αγώνα. Η Γαλλία ήταν ανώτερη, έδειξε όλο το ποδοσφαιρικό της δυναμικό, αλλά προτεραιότητά μας είναι το Βέλγιο, μια πολύ καλή ομάδα με παίκτες που έχουν συνηθίσει να κερδίζουν τίτλους. Θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας μας μέχρι στιγμής». 

Καθοδηγώντας την εθνική Ισπανίας, που δεν έχει δεχθεί γκολ στο τουρνουά, ο 65χρονος προπονητής υποστήριξε ότι η ομάδα του «ήταν πάντα πολύ σταθερή αμυντικά», αλλά ελπίζει ότι οι παίκτες του θα «είναι πιο αποτελεσματικοί» μπροστά στην αντίπαλη εστία:

«Είμαστε μια πολύ σταθερή, οργανωμένη και ισορροπημένη ομάδα, με την ικανότητα να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ. Εχουμε ργασθεί για όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής διαδικασίας πέναλτι.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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