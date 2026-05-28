Αποχαιρέτησε τον Ροντέν η ΑΕΚ

Αποχαιρέτησε τον Μάρκους Ροντέν η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει πως δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία της με την πλευρά του Σουηδού μέσου.

Αναλυτικά: «H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ομάδας μας με τον Marcus Rohden.

Ο Σουηδός μέσος ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 και σε αυτή τη διετία κατέγραψε συνολικά 64 συμμετοχές και πέτυχε 6 γκολ, έχοντας σημαντική συνεισφορά στις επιτυχίες της ομάδας μας σε Κύπρο και Ευρώπη. Με το πάθος, την αγωνιστικότητα και τη συνέπειά του στον χώρο του κέντρου αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας, προσφέροντας ισορροπία, εμπειρία και πολύτιμες λύσεις σε κάθε αγωνιστική πρόκληση.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».