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Σα Πίντο: «Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σα Πίντο: «Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας»

Έτοιμος ο Πορτογάλος για το μεγάλο βήμα

Συνέντευξη στο περιοδικό του τελικού του Κυπέλλου Coca - Cola που ετοιμάστηκε από την ΚΟΠ παραχώρησε ο προπονητής της Πάφος F.C. Ρικάρντο Σα Πίντο. 

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

-Κύριε Σα Πίντο, έχετε την ευκαιρία να κατακτήσετε ξανά ένα τρόπαιο στην Κύπρο μετά το 2024 όταν πήρατε το Πρωτάθλημα. Ποια είναι τα συναισθήματα σας για αυτό;

«Είναι πάντα σημαντικό να έχω την ευκαιρία να διεκδικώ τίτλους. Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος αλλά παράλληλα παραμένω απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο και θα κάνω το παν για να βοηθήσω τους ποδοσφαιριστές μου να πετύχουν».

-Η Πάφος F.C. βρίσκεται για 3η συνεχόμενη φορά στον τελικό του Κυπέλλου ενώ πέρσι ήταν Πρωταθλήτρια. Τι σημαίνει για την ομάδα ενδεχόμενη κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου φέτος;

«Η παρουσία της ομάδας σε συνεχόμενους τελικούς δείχνει τη σταθερότητα και τη δουλειά που γίνεται στον σύλλογο. Ένας ακόμη τίτλος θα αποτελέσει σημαντική επιβράβευση για όλους και θα είναι το επιστέγασμα μιας ακόμη ιστορικής χρονιάς».

-Στην καριέρα σας έχετε κατακτήσει τίτλους ως προπονητής και ως ποδοσφαιριστής. Ποια είναι τα συναισθήματα σας πριν από άλλο ένα τελικό;

«Κάθε τελικός είναι ξεχωριστός, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή τους τίτλους που έχεις. Υπάρχει πάντα ευθύνη και μεγάλο κίνητρο πριν από τέτοια παιχνίδια».

-Αποτελεί επιπλέον κίνητρο για εσάς το γεγονός ότι η ομάδα  που θα κατακτήσει το Κύπελλο θα εξασφαλίσει συμμετοχή στο Europa League και θα έχει δύο ευκαιρίες για να αγωνιστεί σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης;

«Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι σημαντική για κάθε ομάδα. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο, αλλά αυτή τη στιγμή η προσοχή μας είναι αποκλειστικά στον τελικό και στην απόδοσή μας μέσα στο γήπεδο».

-Ποια είναι η άποψη σας για την ομάδα του Απόλλωνα που θα αντιμετωπίσετε στον τελικό;

«Ο Απόλλωνας είναι μια ποιοτική και ανταγωνιστική ομάδα με εμπειρία. Σε έναν τελικό πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι ανεξαιρέτως αντιπάλου».

-Ποια είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον νικητή σε τέτοιες αναμετρήσεις όπως ένας τελικός Κυπέλλου;

«Οι λεπτομέρειες, η συγκέντρωση, η πειθαρχία και η σωστή διαχείριση των στιγμών του αγώνα είναι συνήθως αυτά που καθορίζουν τον νικητή σε έναν τελικό».

-Ο τελικός θα διεξαχθεί σε ένα γεμάτο στάδιο με χιλιάδες οπαδούς. Το δικό σας μήνυμά προς τους φιλάθλους της ομάδας σας, αλλά και γενικότερα στον κόσμο που θα είναι στο γήπεδο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας για τη στήριξη και να τους καλέσω να κατακλύσουν το Στάδιο ΓΣΠ. Θα τα δώσουμε όλα για να τους κάνουμε χαρούμενους.Επίσης, εύχομαι να δούμε έναν όμορφο τελικό με καλή ατμόσφαιρα για όλους όσους θα βρεθούν στο στάδιο, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είναι διαφήμιση για το ποδόσφαιρο της χώρας».

 

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