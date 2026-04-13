Ωραίο το σερί, όμως θέλει και τρίποντο

O Απόλλωνας διατηρεί από τις 21 Δεκεμβρίου ένα αήττητο 14 αγώνων, όμως στα τελευταία τρία παιχνίδια δεν κέρδισε μένοντας στην ισοπαλία 1-1 με Ανόρθωση, Πάφο FC και ΑΕΚ. Σαφώς η αήττητη πορεία την κατέστησε από κομπάρσο σε διεκδικήτρια των ψηλότερων διαζωμάτων, αλλά όχι σε τόσο βαθμό που να απειλήσει την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Στην ομάδα της Λεμεσού υπάρχει η αποφασιστικότητα το σερί να διευρυνθεί στην σημερινή (17:00) έξοδο στο ΓΣΠ, με διπλό κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, ώστε να ενισχυθεί κατά πρώτον λόγο η προσπάθεια εδραίωσης της εντός της πρώτης τριάδας και κατά συνέπεια να έχει το δικαίωμα να ριχθεί κλέφτες ματιές προς τα πάνω. Μετά τον σημερινό αγώνα θα ακολουθήσουν τρία εντός έδρας ματς για τον Απόλλωνα στο Αλφαμέγα με Άρη (τυπικά φιλοξενούμενος) και Ομόνοια για το πρωτάθλημα και ΑΠΟΕΛ στο κύπελλο, προτού πάνε ξανά στα τέλη Απριλίου στη Λευκωσία για τη ρεβάνς με τους γαλαζοκίτρινους.