Αλλαγή στο ρόστερ της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026 η εθνική ομάδα της Γερμανίας προχωρά σε μια αλλαγή στο ρόστερ της.

Όπως έγινε γνωστό στην τελική αποστολή δεν θα είναι ο Λέναρτ Καρλ με τον Γιούλιαν Νάιγκελσμαν να επιλέγει στη θέση του τον Ασάν Ουεντραόγκο.

Όπως έγινε γνωστό ο Καρλ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Οι εξετάσεις που του έγιναν αργότερα σε νοσοκομείο στο Σικάγο που βρίσκεται η αποστολή των Γερμανών διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί βαριά θλάση στον τετρακέφαλο η οποία τελικά του στερεί τη συμμετοχή του στη μεγάλη διοργάνωση.

«Είμαι αρκετά στεναχωρημένος για τον Λένι. Ταίριαζε εξαιρετικά στην ομάδα, είναι ένα τεράστιο σοκ για όλους μας και φυσικά για αυτόν», ήταν τα λόγια του Νάιγκελσμαν ο οποίος δήλωσε και τη χαρά του για την παρουσία του Ουεντραόγκο στην ομάδα.

Ο Ουεντραόγκο αγωνίζεται στη Λειψία το 2006 και την εφετινή σεζόν σκόραρε τέσσερις φορές και προσέφερε άλλες τόσες ασίστ στην αγωνιστική σεζόν που τελείωσε.