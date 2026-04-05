«4-5 επιτήδειοι δημιουργούν σενάρια όποτε ο Απόλλωνας…»

Σε μυϊκό τραυματισμό οφείλεται η απουσία του Βάισμπεκ από το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Φανούριος Κωνσταντίνου ήταν έντονος πριν την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής, καθώς έκανε λόγο για «επιτήδειους που διαδίδουν ανυπόστατες πληροφορίες».

Αναλυτικά το σχετικό απόσπασμα: «Ο Βέισμπεκ είχε ένα μυϊκό τραυματισμό. Υπάρχουν κάποιοι επιτήδειοι που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια σενάρια όποτε ο Απόλλων πάει να βρει την ηρεμία του. Ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αγωνιστεί επειδή ακόμη να υπογράψει. Είναι 4-5 άτομα που διαχρονικά διοχετεύουν αυτές τις πληροφορίες για να κάνουν κακό στον Απόλλωνα».