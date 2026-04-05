ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Φουλάρει για Ευρώπη…

Στον Απόλλωνα δεν θέλουν με τίποτα η ΑΕΚ να αυξήσει τη διαφορά

Μπορεί ο Απόλλωνας να έχει καταγράψει μέχρι τώρα ένα απίστευτο σερί αήττητων αγώνων επί εποχής Ερνάν Λοσάδα (δέκα νίκες, τρεις ισοπαλίες), ωστόσο κανείς στις τάξεις του δεν εφησυχάζει, πόσο μάλλον όταν σήμερα δίνει ένα πολύ σημαντικό αγώνα που ίσως καθορίσει την περαιτέρω πορεία του.

Απέναντι στην ΑΕΚ στο «Άλφαμεγα» (19:00), οι κυανόλευκοι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο εκτός από τη νίκη, καθώς έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προσπεράσουν την ομάδα της Λάρνακας στη βαθμολογία και να βάλουν ακόμη πιο γερές βάσεις για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Στον Απόλλωνα δεν θέλουν με τίποτα η ΑΕΚ να αυξήσει τη διαφορά από αυτούς και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο που χάραξαν τους τελευταίους μήνες.

Αγωνιστικά, απόντος του τιμωρημένου Κβίντα, ο Βούρος έκανε αγώνα δρόμου το τελευταίο διάστημα για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα όμως κρίνεται αμφίβολος. Με δεδομένη και την απουσία του τραυματία Λαμ, σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμος ο 30χρονος Ελλαδίτης αμυντικός, τότε δημιουργείται μεγάλο κενό στο κέντρο της άμυνας, καθώς ο μόνος διαθέσιμος σέντερ μπακ είναι ο Άδωνη. 

Συνεπώς, σε μια τέτοια περίπτωση, ίσως επιστρατευθεί ο Μαλεκκίδης, εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο Αργεντίνος κόουτς. Αμφίβολοι για το ματς είναι επίσης οι Ντουοντού και Γιούσεφ, με τον δεύτερο να συγκεντρώσει περισσότερες πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη