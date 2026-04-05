Φουλάρει για Ευρώπη…

Μπορεί ο Απόλλωνας να έχει καταγράψει μέχρι τώρα ένα απίστευτο σερί αήττητων αγώνων επί εποχής Ερνάν Λοσάδα (δέκα νίκες, τρεις ισοπαλίες), ωστόσο κανείς στις τάξεις του δεν εφησυχάζει, πόσο μάλλον όταν σήμερα δίνει ένα πολύ σημαντικό αγώνα που ίσως καθορίσει την περαιτέρω πορεία του.

Απέναντι στην ΑΕΚ στο «Άλφαμεγα» (19:00), οι κυανόλευκοι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο εκτός από τη νίκη, καθώς έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προσπεράσουν την ομάδα της Λάρνακας στη βαθμολογία και να βάλουν ακόμη πιο γερές βάσεις για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Στον Απόλλωνα δεν θέλουν με τίποτα η ΑΕΚ να αυξήσει τη διαφορά από αυτούς και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο που χάραξαν τους τελευταίους μήνες.

Αγωνιστικά, απόντος του τιμωρημένου Κβίντα, ο Βούρος έκανε αγώνα δρόμου το τελευταίο διάστημα για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα όμως κρίνεται αμφίβολος. Με δεδομένη και την απουσία του τραυματία Λαμ, σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμος ο 30χρονος Ελλαδίτης αμυντικός, τότε δημιουργείται μεγάλο κενό στο κέντρο της άμυνας, καθώς ο μόνος διαθέσιμος σέντερ μπακ είναι ο Άδωνη.

Συνεπώς, σε μια τέτοια περίπτωση, ίσως επιστρατευθεί ο Μαλεκκίδης, εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο Αργεντίνος κόουτς. Αμφίβολοι για το ματς είναι επίσης οι Ντουοντού και Γιούσεφ, με τον δεύτερο να συγκεντρώσει περισσότερες πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή.